Границы профессий стираются

В 2022 году на юге России релокация специалистов, в том числе из-за частичной мобилизации, привела к обострению дефицита кадров во всех секторах экономики и изменению списка «женских» профессий. Помимо спроса на продавцов и офис-менеджеров растет интерес предприятий к женщинам с «традиционно мужскими» специальностями, отметили опрошенные BG эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из явных трендрв 2022 года — рост доли женщин, занятых в традиционно «мужских» профессиях

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Один из явных трендрв 2022 года — рост доли женщин, занятых в традиционно «мужских» профессиях

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Уход с российского рынка крупных иностранных работодателей после объявления специальной военной операции (СВО) в феврале и частичная мобилизация в сентябре 2022 года привели к существенному оттоку специалистов из различных сфер экономики. К наиболее пострадавшим относятся такие отрасли, как строительство и IT. Первой, по данным правительства России, не хватает сейчас примерно 3 млн специалистов, второй — 1 млн. Именно столько «айтишников» покинули страну, по словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Практически все опрошенные BG эксперты убеждены, что сейчас нет ни одной отрасли, которая не испытывала бы дефицит кадров. Мало того, релокация специалистов-мужчин, в основном из-за частичной мобилизации, проявила новые тренды. Первый — выросло количество резюме от женщин. Так, по словам руководителя пресс-службы hh.ru Юг Алены Манохиной, уже осенью 2022 года в среднем по стране интерес к кандидаткам вырос на 3%, доля «женских» резюме, заинтересовавших рекрутеров, увеличилась с 59% до 62%. Для сравнения, доля «мужских» резюме снизилась тоже на 3% — с 41% до 38%. Особенно ярко этот тренд проявился в таких сферах, как страхование, безопасность, спорт и красота, а также в административном управлении. «В целом, интерес к соискательницам вырос в 21-ой профессиональной сфере из 28-ми, — уточнила госпожа Манохина. — Защищенность женщин от мобилизации делает их более привлекательными кандидатами для работодателей».

Отсюда второй тренд — на традиционно «мужские» профессии стали претендовать женщины. Как отметил директор Ventra HR-Services Юрий Ефросинин, в 2022 году многие предприятия столкнулись с дефицитом работников-мужчин. И дело не только в оттоке специалистов из-за СВО и частичной мобилизации, уверен эксперт. «Например, до сих пор сказываются последствия демографической ямы девяностых годов XX века», — добавил господин Ефросинин.

Директор по развитию рекрутинговой компании «Кадровик» Иван Сафонов рассказал, что с осени прошлого года наблюдается процесс замещения женщинами мужчин на наиболее топовых позициях. Так, если попытки оперативно найти кандидатов на позицию менеджера по продажам среди мужчин оказываются тщетными, то клиенты компании просят кадровиков «автоматически рассматривать женщин на ту же позицию», пояснил господин Сафонов.

Алена Манохина также рассказала, что многие компании (из клиентов hh.ru) стали смотреть в сторону замещения женщинами традиционно мужских ролей. «Мы даже задумались о создании “женских бригад” погрузчиков, обучении женщин другим производственным специальностям. Например, таким как оператор линий, наладчик, токарь и т. д. С каждым годом список исключительно “мужских” профессий сокращается», — констатировала эксперт.

Но есть и «обратная тенденция». Так, в индустрии красоты все чаще среди стилистов, косметологов и т. п. специалистов встречаются мужчины.

Между прочим, деление профессий по гендерному признаку уходит корнями в далекое прошлое. Во времена, когда просто не существовало еще многих инструментов и технологий, которые есть сейчас. Количество специальностей для женщин было сильно ограничено, поскольку в этом «списке» учитывались физиологические отличия полов, а одним из ключевых факторов было сохранение женского здоровья.

«На мой взгляд, если не брать во внимание устоявшиеся стереотипы, сегодня строгого разделения на “мужские” и “женские” профессии уже нет, — уверена госпожа Манохина. — Единственное исключение — деятельность, связанная с вредными или опасными условиями труда, в которые приход женщин серьезно ограничен. В остальных же сферах женщины уже могут работать наравне с мужчинами. Например, в составе экипажей речных и морских судов. Есть факты работы женщин водителями большегрузных автомобилей и спецтехники, машинистами электропоездов и авиационными механиками».

Впрочем, еще в 2021 году Министерство труда России исключило ряд профессий из списка запрещенных для женщин. Среди таких специальностей, например, «машинист поездов дальнего следования». Недавно, 8 марта, первая в стране женщина-машинист Оксана Соколова отправилась в самостоятельный рейс — повела состав, следовавший по маршруту «Томск — Адлер». В интервью «РИА Новости» женщина призналась, что о такой работе мечтала с детства, уже давно совмещает воспитание троих детей и работу (помощника машиниста), и что дети оказали ей высокую моральную поддержку на пути к заветной должности.

По информации РЖД, в компании провели серьезную работу по вовлечению женщин в такую неженскую профессию. Например, для них определили участки дороги и типы подвижного состава, подготовили инфраструктуру для труда и отдыха в межсезонье, разработали и сшили комплекты форменной одежды, подготовили комплекс мер социальной защиты. Правда, пока подобные случаи выглядят несколько экзотично, в сравнении с «чисто женскими» вакансиями.

Исключительно «дамские»

По данным hh.ru, сегодня в России вообще и на юге в частности подавляющее большинство женщин трудится в «продажах». Наиболее популярны такие «дамские» позиции в штатном расписании торговых компаний, как продавцы-кассиры, менеджеры торговых залов, администраторы магазинов, специалисты по работе с клиентами, продавцы-консультанты.

Традиционно «женским» остается и образование. Учитель начальных классов, воспитатель, няня, педагог дополнительного образования, преподаватель вуза, методист — эти позиции заняты преимущественно женщинами.

Львиную долю рабочих мест женщины занимают в медицинских учреждениях, фармацевтических компаниях и на предприятиях индустрии красоты.

Значительный перевес в сторону женщин среди «офисного планктона» — офис-менеджеров, специалистов call-центров, делопроизводителей, копирайтеров, бухгалтеров, экономистов и т. д.

Наконец, замыкают этот топ — общепит и гостиничный бизнес, где женщины — это не только горничные, повара и официанты, но и менеджеры по туризму, администраторы отелей.

«В каждой из этих сфер крайне важны внимание к деталям, аккуратность и точность, — отметила Валентина Постникова, руководитель департамента по работе с персоналом отеля “Гранд Ростов Хаятт Ридженси”. — А например, в хозяйственной и административной сферах немаловажную роль играет создание уюта, теплоты и красоты, организации пространства».

Владелец и генеральныи директор HR-агентства Favourite Partners Наталья Дубинникова заметила, что в качестве персонального ассистента или, скажем, комьюнити-менеджера «многие хотят девушку, потому что в конфликтных ситуациях она скорее постарается мягко и спокойно все разрулить». Если компании надо создать клиентский клуб или бизнес-сообщество, то с этим, по мнению эксперта, также лучше справляются девушки, благодаря коммуникабельности, терпению, вниманию к деталям, спокойному перфекционизму и др. качествам.

«Синие воротнички» без конкуренции

Госпожа Дубинникова также отметила рост спроса на женщин рабочих профессий — так называемых, «синих воротничков». «Открывая вакансии на производстве, компании готовы рассматривать и мужчин, и женщин, — уверена топ-менеджер. — Предпочтение отдают тем, у кого лучше квалификация и опыт, кто сильнее и выносливее. Поэтому, в первую очередь, рассматривают молодых мужчин. Но если у женщины есть необходимый опыт и физические возможности, то берут и ее».

Для реального сектора экономики характерен дефицит кадров и низкий уровень конкуренции за рабочее место, заметила Алена Манохина. Так, на юге России среди ищущих работу в промышленности и сельском хозяйстве «конкурс» — всего два человека на вакансию. Наибольший дефицит — в квалифицированных рабочих (например, механиках), агрономах, технологах, инженерах, конструкторах и энергетиках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным hh.ru, в учреждениях науки и образования на одну вакансию претендуют четыре человека

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ По данным hh.ru, в учреждениях науки и образования на одну вакансию претендуют четыре человека

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Опрошенные BG представители технологических компаний к списку дефицитных прибавили агрономов и зоотехников, владеющих навыками обращения с цифровыми сервисами. «Работа агрария уже немыслима без цифры», — подчеркнул, в частности, руководитель департамента развития агро- и биотехнологий компании «Иннопрактика» Владимир Авдеенко. Коммерческий директор агротехнологической платформы «ИнтТерра» Юрий Васильков отметил, что сейчас востребованные для АПК специалисты — это молодые люди (не важно, парни это или девушки) со «сложившейся цифровой психологией», которых не нужно убеждать в необходимости применения высоких технологий.

«Агропредприятия делают ставку на эффективность и готовы хорошо платить тому, кто может автоматизировать основные производственные процессы, повысить производительность, и, как следствие, прибыль хозяйства», — говорила BG еще в июне 2022 года основатель сервиса по подбору персонала Facancy Алена Владимирская.

Интересно, что сейчас работодатели от реального сектора рассматривают всех, кто есть на рынке труда (и не только в домашнем регионе). Опрошенные рекрутеры отмечали BG, что многие крупные промышленные компании, например, в Ростовской области, готовы возмещать расходы по перемещению необходимых сотрудников из других субъектов РФ. И если два года назад они хотели так поступать лишь в случае, если речь шла о топ-менеджере или очень узком специалисте, то теперь речь может идти и о простой, но необходимой для производства вакансии. Например, такой как швея, моторист или токарь.

«Сейчас гигантский дефицит кадров в текстильной промышленности. Найти швею или технолога производства — задача довольно сложная, — поделился Иван Сафонов. — Мы только в январе (2023 года) получили три заявки на подбор (специалистов на фабрики). Наши клиенты готовы и швей, и технологов везти из других регионов РФ, оплачивать им жилье, лишь бы приезжали и работали».

Остроту проблемы подтверждают представители южных фабрик (см. текст «Для одежды нужны руки», на стр. 20).

По данным hh.ru, в традиционно «женских» отраслях (кроме текстильной) кадровая ситуация немногим лучше. Например, в туризме и гостинично-ресторанном бизнесе на одну вакансию претендуют три-четыре человека, в учреждениях науки и образования — четыре, в административной сфере и управлении персоналом — столько же. Конкуренция среди кандидаток в этих сферах более высокая, чем в реальном секторе, но все равно заставляет рекрутеров серьезно задуматься. «Рынок труда считается стабильным, когда на одну вакансию стабильно претендуют пять-шесть кандидатов, работодателю есть из кого выбирать, — объяснила, в частности, Алена Манохина. — Сейчас же в сферах, где доля женщин преобладает, например, в медицине и фармацевтике, в Южном федеральном округе, hh.индекс (отражает соотношение резюме и вакансий) равен 0,8. Это означает, что на одно предложение о работе, в среднем, не претендует и один кандидат. О достаточном количестве кандидатов можно говорить только применительно к бухгалтерии и управленческому учету (hh.индекс здесь — 5,3). А единственная сфера, где наблюдается кадровый профицит, это юриспруденция: hh.индекс там равен 8,3».

Технологии меняют «списки»

Отдельная непростая тема — женский менеджмент. По данным HR-агентства Favourite Partners, еще несколько лет назад 60% студентов в вузах России составляли девушки (потенциальные управленцы). Однако среди руководителей компаний женская доля была всего 20% В агентстве предположили, что причины — «в замужестве и декрете»: семейные женщины, в массе своей, не готовы были строить карьеру, а довольствовались своими должностями и статусом.

По мнению Ташики Юрченко, основателя и директора TASHIKA Group (специализируется на поиске персонала), сейчас стереотип насчет женского-неженского управления бизнесом отходит в прошлое. «С развитием информационных технологий деление по гендерному признаку вообще перестанет быть актуальным», — подчеркнула топ-менеджер.

Действительно, технологический прогресс меняет ситуацию. Сегодня цифровые сервисы позволяют женщине находиться в длительном отпуске по уходу за ребенком и при этом управлять предприятием. Дистанционно.

И такой тренд будет только усиливаться. Например, Наталья Дубинникова спрогнозировала, что уже в ближайшем будущем вырастет спрос женской аудитории на работу в сферах «с возможностью дистанционной работы». Это, в частности, продажи, банковский сектор, бьюти-индустрия и интернет-маркетинг.

Иван Сафонов заметил, что если раньше сфера IT была сугубо мужской, то сейчас в информационных технологиях на «мужских» позициях все чаще встречаются женщины — программисты, аналитики и проджект-менеджеры (подробнее читайте в материале «Мужчины и женщины юга борются за место в цифре», на стр. 32).

Юрий Ефросинин предположил, технический прогресс позволяет уже сегодня работать дамам на стройках, предприятиях агропромышленного комплекса, транспорта и энергетики. «Ранее женский труд был серьезно ограничен из-за физически тяжелых условий. Однако с развитием технологий, автоматизацией процессов, созданием более совершенных систем безопасности, женщины уже могут успешно играть на производстве и мужские роли», — уверен эксперт.

«Новые технологии существенно улучшают условия труда, — согласилась Алена Манохина. — Ряд “мужских” позиций становится доступен женщинам. Поэтому, чем больше будут совершенствоваться рабочие процессы, тем шире станет список доступных для женщин профессий. Это позволит устранить дефицит кадров в отраслях, имеющих ключевое значение для экономики регионов и России в целом».

Опрошенные BG представители реального сектора уверены, что такой подход может стать одним из решений кадровой проблемы, с которой сталкиваются многие промышленные предприятия. Так, директор завода по производству изделий из бетона и гиперпресованого кирпича «ЕвроДекор» Максим Левченко рассказал, что у них работают женщины, вакансии для которых всегда есть. «Но с определенными функциями на производстве женщина физически не справится, поэтому работа производится в бригадном режиме», — пояснил топ-менеджер.

«На мужские специальности мы берем женщин только после оценки условий труда, — заверили BG в HR-отделе донского завода по производству окон. — Если условия труда позволяют работать женщинам, то вакансия открыта и для них».

Руководитель профсоюзной организации ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» Руслан Стукань рассказал, что еще лет 20 назад на предприятии можно было встретить сильных и выносливых женщин, которые работали, например, клепальщицами. «Но сейчас, когда производство автоматизировано, нет необходимости в том, чтобы эту работу выполняли специалисты женского пола. К тому же женщины сейчас предпочитают менее тяжелую работу», — резюмировал глава профкома. n

Надежда Феденко