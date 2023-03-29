Нижегородская мэрия обязала согласовывать фейерверки высотой более 50 метров

Администрация Нижнего Новгорода изменила порядок организации массовых мероприятий, документ опубликован на официальном сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Поправки касаются проведения салютов и фейерверков высотой более 50-ти метров: на них необходимо разрешение Московского зонального центра Единой системы организации воздушного движения.

Согласования потребуют и салюты в зоне приаэродромной территории вне зависимости от высоты выстрелов фейерверков.

Изменения внесены по требованию Нижегородской транспортной прокуратуры, в том числе, для безопасности населения при проведении массовых мероприятий, отмечается в документе.

Владимир Зубарев