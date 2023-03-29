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Нижегородская мэрия обязала согласовывать фейерверки высотой более 50 метров

Администрация Нижнего Новгорода изменила порядок организации массовых мероприятий, документ опубликован на официальном сайте мэрии.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Поправки касаются проведения салютов и фейерверков высотой более 50-ти метров: на них необходимо разрешение Московского зонального центра Единой системы организации воздушного движения.

Согласования потребуют и салюты в зоне приаэродромной территории вне зависимости от высоты выстрелов фейерверков.

Изменения внесены по требованию Нижегородской транспортной прокуратуры, в том числе, для безопасности населения при проведении массовых мероприятий, отмечается в документе.

Владимир Зубарев

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