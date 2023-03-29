Сезон катания на электросамокатах в Казани начнется в начале апреля

В Казани сезон катания на электросамокатах стартует в начале апреля. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе» со ссылкой на пресс-службу кикшеринга «Юрент».

«В Казани мы планируем открыть сезон катания на электросамокатах в начале апреля. Время начала сезона каждый раз зависит от погоды в конкретном регионе», — уточнили в пресс-службе.

При этом сервисы проката дожидаются плюсовой температуры не только в дневной период, но и в ночной. Это делается для того, чтобы на велодорожках не было льда.

В пресс-службе отметили, что в 2023 году для проката будет доступно более 2,5 тыс. новых электросамокатов.

"Ъ-Казань"