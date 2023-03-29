За год число вакансий в Екатеринбурге выросло на 210%

Количество объявлений от работодателей Екатеринбурга в феврале 2023 года было на 210% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Активность соискателей за это время увеличилась на 48%. Об этом сообщила региональный представитель «Авито Работы» в Уральском федеральном округе (УрФО) Елизавета Чурина во время межрегионального онлайн-марафона ИД «Коммерсантъ» «Региональный рынок труда-2023: стратегии в контексте современных вызовов».

По ее словам, в прошлом году лидерами по числу предложений стали логистика (10%), сфера продаж (9%), строительство и производство (по 7%). «Это связано с наращиванием темпов производства, расширением импортозамещения, перераспределением транспортно-логистических маршрутов, освоением новых рынков сбыта, налаживанием связей с новыми партнерами»,— пояснила госпожа Чурина.

По мнению экспертов, «рынок труда сейчас — это рынок соискателей». Чтобы преодолеть дефицит кадров, уральские предприятия выбирают разные пути решения. «СТМ-Сервис» (входит в группу «Синара») концентрируется на удержании текущих кадров, которые обладают необходимыми навыками и имеют лояльность к компании. «Уровень квалификации и мотивации новых сотрудников порой вызывает много вопросов. А основной костяк трудового коллектива, где средний стаж сотрудников 12 лет, своим трудом создает и сохраняет ценность компании»,— пояснил директор по работе с персоналом и административным вопросам «СТМ-Сервис» Алексей Зыкин.

«Основная причина нехватки квалифицированных сотрудников — географическая удаленность производств от областного центра. Молодежь уезжает учиться в большие города и зачастую не желает возвращаться», — пояснил ситуацию заместитель директора Уральского филиала компании «Полиметалл» по персоналу и социальным вопросам Артемий Черданцев. По его словам, поэтому компания совместно с администрацией Краснотурьинска, где действуют ее основные производства в регионе, а также с Уральским горным университетом и местными учреждениями среднего профессионального образования реализует программу для того, чтобы молодежь имела возможность обучаться и трудоустраиваться, не выезжая из своего города.

Впрочем, несмотря на тренды рынка и усилия предприятий, эксперты уверены, что кадровый голод на уральских предприятиях сохранится.

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Анастасия Реутова