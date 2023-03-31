Бизнес на энтузиазме

Последние два года социальное предпринимательство в Ростовской области демонстрирует рост. В 2021-м число компаний в этой сфере удвоилось. По итогам 2022 года количество соцпредприятий увеличилось на 63%. Росту способствуют господдержка и помощь частных структур. Среди проблем, с которыми сталкиваются социальные предприниматели, особенно выделяются зарегулированность сферы, низкая маржинальность и невозможность по некоторым видам деятельности получить статус «бизнеса с социальным эффектом». Выход из ситуации опрошенные BG эксперты видят в повышении поддержки социального предпринимательства представителями крупного бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В проекте Babushka Wear участвуют почти 40 пенсионерок из Ростовской области и Кабардино-Балкарии, умеющие вязать шапки, шоперы и др. вещи

Фото: Елена Герасевич, Коммерсантъ В проекте Babushka Wear участвуют почти 40 пенсионерок из Ростовской области и Кабардино-Балкарии, умеющие вязать шапки, шоперы и др. вещи

Фото: Елена Герасевич, Коммерсантъ

По данным правительства Ростовской области, на конец 2022 года в регионе действовали 88 социальных предприятий. По объему выручки это компании микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ). Для сравнения, в конце 2021 года их было 54, сообщал в ходе регионального форума социального предпринимательства «Дельфины бизнеса» замминистра экономического развития Дона Сергей Кононенко. По словам спикера Заксобрания Кубани, в крае в 2021 году действовали 50 социальных фирм и предприятий, в 2022-м их количество практически удвоилось — выросло до 96-ти.

Речь в данном случае идет об организациях и ИП, которые получили такой статус официально и были включены в соответствующий региональный реестр. Для этого необходимо подать заявку, указав в ней социальную проблему, которую видит такое предприятие и способы ее решения.

Определение социального предприятия (СП) регулирует федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства». Поправки, определяющие СП, Госдума приняла еще в 2019 году и является «почти новым». Кстати, задачи, которые намерены решать соцпредприятия, делятся на четыре категории. Среди них — трудоустройство представителей «уязвимых категорий населения», например, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, одиноких родителей, пенсионеров, граждан предпенсионного возраста и др. Доля таких сотрудников в штате компании должна составлять не менее 50%, в фонде оплаты труда на них должно приходиться не менее 25% от общего размера ФОТа.

Между прочим, по данным фонда «Наше будущее», за 2022 год число социальных предпринимателей в России выросло на 27%. Сейчас в соответствующем федеральном реестре СП около 8 тыс. Получается, что темпы роста в этом секторе на Дону существенно выше среднероссийских.

Дать, помочь, продать

Некоторые южные компании на призыв откликнулись. Так, в 2022 году мастерская мыловарения «Лаванда» начала принимать на постоянную работу людей с ментальными нарушениями — подопечных ростовской организации инвалидов «Надежда». В общей сложности в проект вовлечены шесть человек. В 2023 году «Надежда» рассчитывает обеспечить работой в мастерской еще 20 воспитанников. Проект был запущен с использованием средств Фонда президентских грантов, организовать трудоустройство людей с ОВЗ удалось благодаря поддержке Ростовского городского центра занятости населения. Сейчас «Лаванда» изготавливает 35 кг мыла в месяц.

По словам руководителя мастерской Марии Фоменко, для продвижения продукции они участвуют в ярмарках, выкладывают видео в соцсети, используют каталоги и товарные знаки. «Основную часть заказов обеспечивают юрлица, — уточнила госпожа Фоменко. — Но есть и розничные заказы: от родителей работников, их друзей и т. д. Также стали поступать заказы из других городов».

В России СП, соответствующие критериям реестра, могут продавать товары, которые делают представители уязвимых групп населения. Доля таких продаж в доходах СП должна быть минимум 50%. И это еще не все: половину чистой прибыли за минувший год компания должна направлять на развитие в году нынешнем.

В 2021-м студентки Южно-Российского института управления РАНХиГС Екатерина Пучкова и Мария Рябова разработали проект Babushka Wear. Это — стартап, команда которого занялась разработкой дизайна одежды. Лекала, материалы и аксессуары предприниматели передают пожилым женщинам, умеющим вязать, а затем продают готовые вещи, которые «бабушки» присылают по почте. Сейчас в ассортименте — шапки, авоськи, шоперы и т. п. продукция. Среди исполнителей заказов — около 40 пенсионерок из Ростовской области и Кабардино-Балкарии. Основная часть покупателей — женщины в возрасте 18-40 лет, география продаж — Ростов-на-Дону, Краснодар и др. крупные города юга России.

«Не все (наши исполнители) умеют пользоваться соцсетями и мессенджерами, хотя с большинством мы общаемся напрямую, — сказала Екатерина Пучкова. — В некоторых случаях к нам обращались дети и внуки вязальщиц, которые хотели с нами сотрудничать. В первую очередь, мы ищем тех, кто уже умеет хорошо вязать. Однако готовы и обучать бабушек, у которых опыта вязания нет, но есть желание участвовать в проекте».

Также к социальным предприятиям относятся производители товаров для уязвимых категорий населения и предприятия сферы обслуживания. Еще одна группа — организации и ИП, чья деятельность направлена «на достижение общественно полезных целей и способствующая решению социальных проблем общества». Видимо, речь идет о различных НКО и волонтерах, которые помогают бездомным, ухаживают за больными, работают с особенными детьми и т. д. Эти, как правило, существуют на деньги благотворительных организаций, участвуют в федеральных и региональных конкурсах, на которых заявляют проекты, выигрывают гранты и работают.

Полезные гранты

Действительно, официальный статус социального позволяет таким предприятиям рассчитывать на господдержку. Еще в 2021 году, например, донское правительство выпустило постановление о предоставлении таким предприятиям средств на аренду и ремонт помещений, оплату коммунальных услуг и связи, закупку программного обеспечения (ПО), оформление прав интеллектуальной собственности и паушальные взносы при приобретении франшизы. Сумма гранта пропорциональна затратам СП: от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. Аналогичный инструмент поддержки действует в Краснодарском крае.

Гранты выдаются на конкурсной основе. Заявленные проекты должны соответствовать таким критериям, как актуальность и социальная значимость проекта, его инновационность, заявленные цели не должны противоречить деятельности организации, планируемый рост доходов предприятия и доля софинансирования расходов за счет предпринимателя (или спонсоров). Кстати, в 2022 году государство снизило нижний порог софинансирования с 50% до 25%, что существенно расширило круг СП, способных воспользоваться такой поддержкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В крупнейших регионах юга действует такая мера поддержки социального предпринимательства, как предоставление гранта на сумму от 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей

Фото: Сергей Строителев, Коммерсантъ В крупнейших регионах юга действует такая мера поддержки социального предпринимательства, как предоставление гранта на сумму от 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей

Фото: Сергей Строителев, Коммерсантъ

Грантовая программа для СП — федеральная инициатива. Условия предоставления финансирования и его суммы в разных регионах одинаковые. Однако предпринимателям, вошедшим в реестр, доступны и другие меры поддержки. В частности, Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства (АНО МФК «РРАПП») предлагает микрозаймы на срок до трех лет в размере от 100 тыс. руб. до 5 млн руб. Ставка — 3,5% годовых (при наличии у адекватного СП залога) или 7% (если залог отсутствует). Для сравнения, по данным Банка России, средневзвешенная ставка по банковским кредитам для малого и среднего бизнеса (при сроке один-три года) в декабре 2022 года превысила 10,3%. Еще один способ снизить ставку — использовать поручительство Гарантийного фонда Ростовской области в размере от 70% от суммы займа. В этом случае ставка составит 3,75% годовых.

Кстати, на базе центра действует бизнес-инкубатор с льготными ставками аренды офисов для социальных проектов из расчета стоимости квадратного метра 80 руб. в месяц.

Но РРАПП предоставляет СП и комплекс бесплатной поддержки. Речь, прежде всего, об обучении азам ведения бизнеса, продвижении товаров и услуг. В центрах «Мой бизнес», которыми управляет РРАПП, проходят консультации по вопросам запуска и развития стартапов, продвижения товаров и услуг. Кроме того, с 2021 года в Ростове проводится бизнес-акселератор для социальных предпринимателей. В его программе — обучение бизнес-планированию, управлению финансами, маркетингу, работе с персоналом и т. д. «Прохождение акселератора помогает социальным предпринимателям сделать шаг к включению в реестр и получению господдержки», — подчеркнула директор агентства Яна Куринова. По ее данным, сейчас 80,6% социальных предпринимателей области, входящих в официальный реестр, это женщины. Поэтому положение о социальной направленности проектов в регионе есть практически во всех программах поддержки «женского бизнеса»: «Мама-предприниматель», курсы кройки и шитья, программы наставничества в рамках делового сообщества «Мой бизнес-клуб» и др.

Государство и не только

Многие из опрошенных BG экспертов заявили, что сейчас господдержка социального предпринимательства далека до совершенства. Так, гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров назвал действующую поддержку «излишне зарегулированной». Свой вывод аналитик объяснил тем, что соцпроекты активно привлекают волонтеров. «Поэтому существующий критерий по созданию рабочих мест и их сохранению в течение длительного времени представляется избыточным», — уверен эксперт.

Сопредседатель отделения «ОПОРЫ РОССИИ» в Краснодарском крае Мурат Дударев отметил, что в отдельных случаях незначительные нарушения со стороны получателей господдержки вели к тому, что государство взыскивало с них всю ранее полученную сумму. «При этом сами нарушения могли касаться не всей суммы, а лишь ее незначительной части», — заметил общественник.

Выход эксперты видят в том, что помимо государства социальным предпринимателям должны помогать частные коммерческие структуры, ориентированные на развитие социального направления (например, в рамках проектов устойчивого развития). Как правило, у таких компаний есть объемная экспертиза по корпоративному волонтерству, поддержке соответствующих предпринимательских инициатив и т. д.

В частности, такую работу ведет фонд региональных социальных программ «Наше будущее», учрежденный бизнесменом Вагитом Алекперовым еще в 2007 году. Главная цель организации — развитие СП в субъектах РФ. Так, в Ростовской области фонд поддерживает сразу шесть проектов. Еще два — на Кубани.

На Дону у фонда есть хороший опыт. Например, еще в 2012-м Клавдия Русанова из Волгодонска получила от фонда 500 тыс. руб. и открыла социальный магазин одежды «Благодарение». Год спустя госпожа Русанова победила в конкурсе «Социальный предприниматель». В 2014-м «Благодарение» сменил собственника, но до сих пор работает. Как эффективную, выбрал модель charity shop (социальный проект на стыке благотворительности и экологии, весьма распространен в Европе), которую волгодончане адаптировали к российским реалиям. Основную выручку обеспечивает отдел second hand, а в социальном отделе, куда вещи приносят горожане, цены составляют от 10 руб. до 300 руб. за ед. одежды. Целевая аудитория проекта — семьи многодетные и с невысоким достатком.

Еще пример. Ростовская детская клиника «Бобренок» получила от фонда «Наше будущее» беспроцентный займ — 5,5 млн руб., сроком на семь лет. Деньги позволили клинике отремонтировать помещения, закупить оборудование, провести кампанию по продвижению и оплатить лицензирование услуг.

«Большинство проектов социального предпринимательства — низкомаржинальные, поэтому они нуждаются в бо’льших объемах поддержки, чем традиционный бизнес, — уверена основательница клиники Ирина Гусева, которая также создала в южной столице сообщество социальных предпринимателей. — Необходимо найти помещение с приемлемой арендной ставкой, оборотные средства, набрать и обучить сотрудников и т. д. При этом в социальном бизнесе деньги — побочный продукт, хотя и очень важный. В частности, фонд “Наше будущее” относит к социальным бизнес-проектам те, которые, наряду с решением актуальных проблем общества, демонстрируют еще и финансовую устойчивость».

По словам госпожи Гусевой, сейчас в донском сообществе СП — около 250 активных участников. Они взаимодействуют друг с другом на мероприятиях, консультируют коллег по вопросам вступления в реестр и получения господдержки.

Свои примеры есть и на Кубани. Так, в 2016-м Никита Луизи из Абинска открыл клуб робототехники по франшизе «Роботрек». В 2017-м предприниматель получил от фонда «Наше будущее» беспроцентный заем — 500 тыс. руб., которые направил на закупку нового оборудования и разработку методик обучения. Сейчас в клубе постоянно занимаются около 130 детей от 5-ти лет до 16-ти, которые также обучаются программированию, 3D-печати и рисованию, изучают нейротехнологию, решения в сфере компьютерного зрения и др.

Ирина Гусева отметила, что сейчас государство официально не относит к сфере социального предпринимательства экологию и туризм.

Однако соцпроекты в этих сферах уже есть. Например, основатель сервиса Travel Sharing Андрей Тучков развивает шеринговую платформу, которая позволяет путешествовать, тратя на это «не деньги, а баллы». Зарабатывать их можно, предоставляя другим путешественникам жилье и различный транспорт (машины, велосипеды и проч.), услуги гида или переводчика. Для регистрации в сервисе достаточно указать имя пользователя и его электронную почту. Также баллы можно зарабатывать, привлекая новых клиентов. Баллы начисляются за регистрацию по рекомендации пользователя. Кроме того, он получает 5-10% от суммы баллов, «полученных или потраченных его рефералами». «Для рядовых пользователей сервис всегда останется бесплатным, — пояснил господин Тучков. — Монетизировать его мы будем, получая комиссии от партнеров, предоставляющих дополнительные платные услуги: билеты, страхование рисков путешественников и собственников имущества, которое предоставляется туристам. Такие страховки обойдутся 100-300 руб. в день. В целом наш проект строится на взаимном доверии и общении».

Экологическую составляющую можно найти и в проекте Вячеслава Климова «Чердак», который, с одной стороны, направлен на помощь людям в их намерении избавиться от ненужных вещей, а с другой стороны — дает этим вещам «вторую жизнь». Жители Ростова-на-Дону, Аксая и Батайска в рамках данного проекта могут сдать в «социальный магазин» одежду, книги, посуду, аксессуары, игрушки и бытовую технику или обратиться в компанию, чтобы вещи забрали курьеры. Вывоз производится в течение недели. Владелец вещей получает символическую оплату. Часть такого имущества «Чердак» передает благотворительному фонду «Добро на Дону», которому горожане таким образом ежемесячно жертвуют почти 500 кг одежды.

Петр Фролов