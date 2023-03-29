Ярославская область стала самым «безналичным» регионом ЦФО

Составлен рейтинг регионов, где реже всего пользуются наличными деньгами. В Центральном федеральном округе (без учета Москвы и Московской области) лидерами являются Ярославская, Белгородская и Тверская области. Там доля цифровых операций превысила 54% от общего объема, в то время как в среднем по ЦФО этот показатель составил 49%. Рейтинг составлен специалистами ВТБ на основании анализа транзакционной активности клиентов.

Всего за 2022 год розничные клиенты ВТБ в ЦФО провели 340 млн безналичных операций на общую сумму 299 млрд руб. Это на 3% превышает уровень предыдущего года. В среднем по федеральному округу три четверти безналичных операций приходится на транзакции по картам, остальной объем — платежи и переводы по СБП и прочие операции по картам.

Кроме Ярославской, Белгородской и Тверской областей в первую пятерку также вошли Рязанская (50%) и Воронежская области (49%). Самая высокая доля операций с наличными в ЦФО зафиксирована в Курской и Ивановской областях (по 54%).

Чаще всего для оплаты клиенты ВТБ в федеральном округе выбирают традиционные карточные транзакции: в целом по округу их доля достигла 75% от общего объема безналичных операций. Лидеры по использованию этой технологии — Тверская и Орловская области, где этот показатель составил 78%. По абсолютному объему платежей по картам лидируют Воронежская, Белгородская и Тульская области.

Одним из главных драйверов роста безналичных операций стали новые технологии. Все больше клиентов банка для проведения платежей и переводов используют Систему быстрых платежей. Сумма таких операций в целом по федеральному округу год к году увеличилась в семь раз. Наибольший объем операций по СБП в Центральном федеральном округе (без учета Москвы и Московской области) проводят в Воронежской, Тульской и Белгородской областях. P2P-переводы активнее остальных используют в тех же регионах ЦФО.

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