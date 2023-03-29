Экс-начальник Белореченского отделения УФСБ осужден на три года колонии строгого режима за взятки

Южный окружной военный суд приговорил к трем годам колонии строгого режима бывшего начальника Белореченского отделения УФСБ Мирослава Прищепу за взятки. Об этом сообщает «Ъ-Юг».

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Как указано в материалах дела, с февраля 2018 года Прищепа занимал должность начальника Белореченского отделения УФСБ России по Краснодарскому краю. На своей должности он был обязан выявлять и пресекать незаконную добычу полезных ископаемых на территории района. Вскоре к нему обратился предприниматель, который предложил материальную помощь полковнику и ведомству взамен на отмену проверок в отношении подконтрольного ему предприятия. Прищепа согласился.

Предприниматель поставлял на строительные участки жены и отца Прищепы песчано-гравийную смесь. Всего было доставлено смеси на сумму около 67 тыс. руб.

Краснодарский гарнизонный военный суд назначил бывшему полковнику штраф в 1 млн руб. по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за бездействие). Однако решение было обжаловано в апелляционной инстанции.

Помимо тюремного срока, Прищепе в качества наказания запрещено три года занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке.

Олег Исаев

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Олег Исаев