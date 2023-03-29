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Туристский бренд Дона украсил вагон поезда РЖД «Москва – Ростов»

Один из вагонов фирменного поезда РЖД «Премиум» № 019С/020С сообщением «Москва – Ростов-на-Дону – Москва» оформили с использованием символики туристического бренда Ростовской области «Вольный Дон», сообщает правительство Ростовской области.

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Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

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Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Брендированы девять купейных вагонов в пяти составах. Оформление соответствует тематике туристических маршрутов региона: «Донская степь», «Стартап Петра Первого», «По Дону гуляем» и др. В вагонах присутствуют брендированные скатерти, покрывала, статуэтки, брелоки. Также в поездах есть рекламные буклеты.

«Брендирование железнодорожного транспорта – очередной совместный проект (с РЖД — прим. ред.), который, я уверен, сможет привлечь дополнительное внимание потенциальных туристов и станет еще одним механизмом по увеличению туристического потока в Ростовскую область»,— цитирует пресс-служба правительства заместителя губернатора региона Александра Скрябина.

Анастасия Назарова

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