Полицейские Альметьевска задержали студентку по делу о мошенничестве

В Альметьевске полицейские задержали студентку, которая устроилась курьером к мошенникам. Об этом говорится в сообщении МВД по Татарстану.

В полицию в марте начали поступать заявления от пенсионерок, которые стали жертвами мошенников. Последние действовали по одному и тому же сценарию. Сначала они звонили потерпевшим под видом правоохранителей, сообщая им о том, что у них в ДТП попал родственник, затем звонивший стал предлагать своим жертвам помощь за деньги. И потерпевшие отдавали все свои сбережения.

В частности, в одном из случаев 77-летняя местная жительница отдала за спасение своей внучки 164 тыс. руб. Позже она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию, описав приметы курьера. Вскоре последний был задержан. Им оказался 18-летний местный житель, он был безработным. На момент задержания он уже успел отправить деньги на указанные заказчиком счет, а оговоренную долю оставил себе и потратил на личные нужды.

Вместе с ним полиция задержала его 20-летнего знакомого. Тот тоже получал процент от данного заработка. Кроме того, вместе с ними работала и 19-летняя студентка. Ее задержали с поличным при попытке перевода денег.

Задержанная заявила, что в начале марта текущего года получила сразу два заказа. С разных адресов она забрала от пожилых женщин около 650 тыс. руб. Затем, получив указание куратора, она перевела деньги на свою карту, но из-за сомнительных операций она была заблокирована банком.

Против подозреваемой возбудили уголовное дело. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Полицейские ищут еще одну потерпевшую, отдавшую курьеру 443 тыс. руб., но при этом не обратившись в полицию.

"Ъ-Казань"