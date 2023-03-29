Проверку гарантийных дорог и общественных пространств в Ижевске начнут 31 марта

К «серьезным ремонтным работам» на дорогах, по которым поступают жалобы от жителей столицы Удмуртии, приступят после установления необходимых погодных условий. Об этом рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, в настоящее время аварийные ямы, которые образуются в силу погодных условия, большого количества воды и перехода температур, ликвидируют с помощью литого асфальта. «Естественно, это временная мера. Как только погодные условия позволят перейти к серьезным ремонтным работам, мы сразу приступим к той технологии, которая обеспечит долговременное решение проблемы»,— отметил господин Бекмеметьев.

Кроме того, с 31 марта начнется проверка дорог, которые находятся на гарантийном 5-летнем периоде. Все дороги, дворовые территории, общественные пространства и пешеходные тротуары, которые находятся на гарантии, будут восстанавливаться за счет подрядчика. «Это и для подрядчиков тоже школа и воспитательный момент»,— отметил глава города.