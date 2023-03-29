Проверку гарантийных дорог и общественных пространств в Ижевске начнут 31 марта

К «серьезным ремонтным работам» на дорогах, по которым поступают жалобы от жителей столицы Удмуртии, приступят после установления необходимых погодных условий. Об этом рассказал глава города Олег Бекмеметьев.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Так, в настоящее время аварийные ямы, которые образуются в силу погодных условия, большого количества воды и перехода температур, ликвидируют с помощью литого асфальта. «Естественно, это временная мера. Как только погодные условия позволят перейти к серьезным ремонтным работам, мы сразу приступим к той технологии, которая обеспечит долговременное решение проблемы»,— отметил господин Бекмеметьев.
Кроме того, с 31 марта начнется проверка дорог, которые находятся на гарантийном 5-летнем периоде. Все дороги, дворовые территории, общественные пространства и пешеходные тротуары, которые находятся на гарантии, будут восстанавливаться за счет подрядчика. «Это и для подрядчиков тоже школа и воспитательный момент»,— отметил глава города.