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Конкурс по выборам главы Куеды пройдет в конце мая

Конкурс-испытание для кандидатов на пост главы Куединского округа пройдет 25 мая 2023 года. Документы от кандидатов будут приниматься с 7 апреля по 10 мая 2023 года. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах» со ссылкой на решение местной думы.

Пост главы муниципалитета стал вакантным в начале марта, когда в отставку ушел прежний руководитель Анатолий Верхоланцев. Он возглавлял Куединский муниципальный округ с декабря 2019-го до 6 марта 2023 года. Ранее он руководил Куединским сельским поселением.

До выборов исполнять обязанности главы будет первый заместитель главы муниципалитета Галина Новикова.

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