У осужденного за нетрезвое вождение жителя Самарской области конфисковали внедорожник Mersedes

Житель Самарской области осужден за вождение в нетрезвом виде, сообщает прокуратура Советского района Самары.

«Судом установлено, что мужчина, будучи в октябре 2022 года привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, и лишенный водительских прав, вновь сел за руль автомобиля»,— говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Полицейские задерживали нетрезвого водителя за рулем Mersedes GL500 в декабре 2022 года и в январе 2023 года. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина в обоих случаях отказался.

Подсудимому назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2,5 года.

Автомобиль марки Mersedes конфискован, то есть принудительно безвозмездно изъят и обращен в собственность государства, отмечают в прокуратуре.

Приговор в законную силу не вступил.

Сабрина Самедова