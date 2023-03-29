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У осужденного за нетрезвое вождение жителя Самарской области конфисковали внедорожник Mersedes

Житель Самарской области осужден за вождение в нетрезвом виде, сообщает прокуратура Советского района Самары. 

«Судом установлено, что мужчина, будучи в октябре 2022 года привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, и лишенный водительских прав, вновь сел за руль автомобиля»,— говорится в сообщении. 

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Полицейские задерживали нетрезвого водителя за рулем Mersedes GL500 в декабре 2022 года и в январе 2023 года. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина в обоих случаях отказался.  

Подсудимому назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2,5 года.

Автомобиль марки Mersedes конфискован, то есть принудительно безвозмездно изъят и обращен в собственность государства, отмечают в прокуратуре. 

Приговор в законную силу не вступил.

Сабрина Самедова

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