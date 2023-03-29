Власти Сочи опровергли информацию о повышении стоимости летнего отдыха на 30%

Цены на размещение в отелях от четырех звезд в Сочи увеличилось до 15 % процентов в 2023 году. Средняя стоимость отдыха на двух человек в отелях данной категории составляет 10 тыс. руб., в пятизвездочных — около 22 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

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Накануне туроператоры сообщили, что стоимость отдыха в Сочи в летнем сезоне выросла на 20–30% по сравнению с прошлым годом.

Как уточняет замдиректора департамента курортов, туризма и потребительской сферы города курорта Кирилла Сазонов, рост цен в этом году составил от 5 до 15 %. Эти показатели сопоставимы с обычными сезонными колебаниями.

Прирост, по его словам, сильнее всего коснулся люксовых отелей, так как в большинстве своем они сетевые и применяют динамическое ценообразование. Сейчас распространены акции раннего бронирования, по ним можно забронировать место со скидками от 5 до 20 % от первоначальной стоимости, подчеркивает господин Сазонов.

Самым дорогим отелем на данный момент является четырехзвездочный Cosmos Sochi hotel. Стоимость раннего бронирования в июне для двоих человек на 10 дней составит 83,7 тыс.руб.

Олег Исаев

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