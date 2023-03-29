Власти Ижевска сконцентрируются на работе с жителями и городскими сообществами в 2023 году

Поддержка семей бойцов СВО, работа с обращениями граждан и взаимодействие с городскими сообществами станет приоритетными направлениями работы властей Ижевска в 2023 году. Об этом рассказал глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Амир Закиров Фото: Амир Закиров

По словам господина Бекмеметьева, особое внимание будет уделено оперативному реагированию на вопросы, поступающих от горожан. Речь идет как о повседневной работе, которая касается содержания дорог, рабочих мест или медицины, так и о более масштабных вопросах. «Даже если это не входит в компетенцию муниципальной власти, все равно площадка городская, здесь мы должны реагировать на любой запрос горожан»,— отметил глава города.

Еще одним приоритетным направлением станет взаимодействие с городскими сообществами. «В частности, серьезную работу планируется провести по развитию территориальных общественных советов, которые у всех вроде бы уже и оскомину набили, а с другой стороны еще мало примеров, где это заработало и как реализовано»,— рассказал Олег Бекмеметьев.