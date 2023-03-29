В Ярославской области появились новые школьные автобусы

23 новых школьных автобуса отправились в образовательные учреждения Ярославской области, сообщает правительство региона. Транспортные средства для 22 школ переданы по соглашению Минпромторга России с правительством Ярославской области. Перед отправкой автобусы осмотрел губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый школьные автобусы в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области Новый школьные автобусы в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

«Сегодня мы передаем в районы 23 новых автобуса, в прошлом году наши муниципальные образования получили 53 автобуса по федеральной программе. Мы находимся в завершающей стадии обновления транспорта для школ региона. У нас осталось 16 автобусов 2013—2014 годов, они подлежат замене в первую очередь. Это совсем небольшой процент — порядка 4% — от общего количества. И мы постараемся уже в этом году решить вопрос с их обновлением»,— отметил Михаил Евраев.

Как уточнили в правительстве области, в составе нового автопарка 12 автобусов «Газель Next» на 16 посадочных мест, 10 автобусов «Газель Next» на 22 места и один автобус ГАЗ на 11 посадочных мест.

Сейчас в 17 муниципальных образованиях Ярославской области доставку школьников осуществляют 262 автобуса, которые обеспечивают перевозку свыше 8400 детей по 490 утвержденным маршрутам.

Антон Голицын