«Пермглавснаб» завершил восстановление бывшего пивоваренного завода в центре города

Застройщик «Пермглавснаб» сдал в эксплуатацию отреставрированное здание бывшего пивоваренного завода на ул. Сибирской, 35. Как сообщил «Ъ-Прикамье» гендиректор «Пермглавснаба» Владимир Занин, 28 марта компания получила акт ввода объекта в эксплуатацию. Заключение о соответствии восстановленного здания требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) было получено «Пермглавснабом» в середине марта.

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Здание пивзавода Ижевского товарищества — известный в городе объект культурного наследия. Строение, возведенное в 1908 году, не эксплуатировалось после 1991 года. В начале 2000-х застройщик — ЗАО «Б.С.Т.» (переименовано в ООО «БТ15») — купил здание Ижевского пивоваренного завода у мэрии Перми, собираясь его реконструировать. В 2016 году компания обанкротилась, и памятник архитектуры уже в виде объекта незавершенного строительства на торгах приобрел «Пермглавснаб». Предыдущий владелец успел разработать проект реставрации и приспособления здания под современное использование, снес часть здания и провел некоторые работы. «Пермглавснаб» снова провел экспертизу, обследовал оставшуюся часть постройки и откорректировал проект с учетом современных требований к строительству.

Восстановление бывшего пивзавода вызвало общественный резонанс, активист Денис Галицкий пытался оспорить результаты историко-культурной экспертизы проекта, предусматривающей демонтаж оставшейся части строения. Теперь бывший пивзавод на ул. Сибирской, 35, стал жилым комплексом с подземным паркингом, рассчитанным на 18 квартир.