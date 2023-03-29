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Бывший ректор СГТУ освободился из колонии

Бывший ректор Саратовского государственного технического университета Игорь Плеве, осужденный на два года за превышении должностных полномочий при исполнении программы обеспечения жильем молодых ученых и растрату на два года колонии, вышел на свободу. Об этом рассказала его адвокат Елена Левина.

Экс-руководитель СГТУ отбывал наказание в колонии общего режима № 33, расположенной в Саратове. В мае 2021 года Игорь Плеве был осужден решением Октябрьского районного суда города на четыре года лишения свободы. Апелляционная инстанция сократила срок отбывания до двух лет.

Согласно решению суда, в 2010 году по заказу ФГБОУ «Саратовский государственный технический университет имени Ю. А. Гагарина» в рамках федеральной целевой программы «Жилище» была построена блок-секция многоквартирного жилого дома в Саратове для обеспечения жильем молодых ученых. По федеральной программе квартиры могли получить сотрудники, являющиеся кандидатами или докторами наук со стажем научной работы не менее пяти лет и обязательством трудового договора на пять лет. В СГТУ на жилье молодым ученым было выделено 27 млн руб. Жилье выделялось с 2010 по 2014 годы и, как признал районный суд, своими решениями ректор СГТУ распределил квартиры между 18 сотрудниками, которые не соответствовали необходимым критериям. Затем помещения были переданы в социальный найм с последующей приватизацией. Следствие посчитало, что своими действиями Игорь Плеве нанес федеральному бюджету ущерб в размере более 24 млн руб., потерпевшим было признано Министерство образования и науки РФ.

Также суд признал, что ректор технического университета, «побуждаемый личными отношениями», устроил в институт некую Елену Нечаеву, которая фактически в вузе не работала, но получила зарплату в размере 125 тыс. руб. за полгода. Госпоже Нечаевой суд первой инстанции по обвинению в пособничестве в растрате (ст. 33 ч. 5 ст. 160 ч. 3 УК РФ) назначил наказание в виде 240 часов обязательных работ.

Вину Игорь Плеве не признавал.

Сергей Петунин

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