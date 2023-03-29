На благоустройство Адлерского района Сочи планируют выделить 700 млн рублей

На благоустройство Адлерского района Сочи запланировали потратить более 700 млн руб. Из них наибольшую сумму — около 187 млн руб. — выделят по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» на ремонт 10 автодорог, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Еще более 114 млн руб. выделят на 16 мероприятий по благоустройству территорий и установке остановок. Они пройдут в рамках участия в программе ВЭБ.РФ «5 шагов для городов». В рамках инициативного проекта планируется обустроить футбольное поле в селе Веселое на 27,5 млн руб.

«Планируются работы по обустройству скверов и парков, придомовых территорий, дорог, детских и спортивных площадок. К летнему курортному сезону готовим пляжные территории района, приводим в порядок зеленые насаждения»,— отметил глава Адлерского района Сочи Виктор Хрущев.

В бюджете запланировали 38 млн руб. на благоустройство 14 детских площадок. Их планируют открыть после ремонта в сентябре ко Дню образования Краснодарского края. До 1 июня будет благоустроен многофункциональный комплекс с детской и воркаут-площадками, а также зоной отдыха на улице Молокова. В ноябре планируют обустроить сквер и прогулочную зону на улице Свердлова.

Также запланировано благоустройство 87 объектов более чем на 59,8 млн руб. В эти работы войдут ремонт дорог, благоустройство детских площадок, а также укрепление материально-технической базы объектов образования и культуры. Из средств курортного сбора выделят 44,6 млн руб. на благоустройство 11 объектов, в том числе установку малых архитектурных форм.

Татьяна Ручкина

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