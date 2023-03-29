«Россети Тюмень» направили более 1,5 млн рублей на повышение надежности электроснабжения г. Югорска

Компания «Россети Тюмень» направила свыше 1,5 млн рублей на плановый ремонт и техобслуживание подстанции 110 кВ «Геологическая», питающей Югорск - самый западный город ХМАО.



Специалисты компании отремонтировали два трансформатора подстанции общей мощностью 32 МВА, в том числе заменили силикагель, проверили электрическую прочность изоляции и отобрали пробы масла для хроматографического анализа. Благодаря поочередному выводу в ремонт силовых установок все работы прошли без ограничения электроснабжения потребителей.

Выполненные работы позволили «Россети Тюмень» повысить надежность электроснабжения около 38 тысяч жителей Югорска и порядка 100 социально значимых объектов города.

Отметим, компания регулярно реализует профилактические мероприятия, направленные на поддержание стабильного функционирования электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона.