В Свердловской области ввели налоговые льготы для поддержки инвесторов

В Свердловской области установили пониженную ставку в 13,5% по налогу на прибыль организаций для участников специальных инвестиционных контрактов (СПИК), заключенных без участия РФ. Соответствующее распоряжение было подписано на заседании регионального законодательного собрания 29 марта.

«Новая мера поддержки позволит стимулировать организации к заключению СПИК со Свердловской областью, что будет способствовать повышению промышленного потенциала региона и внедрению импортозамещающих технологий»,– пояснила председатель законодательного собрания Людмила Бабушкина.

По словам министра экономики и территориального развития региона Руслана Садыкова, ставка 13,5% по налогу на прибыль была введена в регионе с 2017 года, однако с 2019 года правительство РФ временно отменило льготы. С 2023 года ограничение было снято, и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил вернуть льготирование налогоплательщиков.

СПИК – это соглашение между инвестором, регионом или городом, в частности, для создания или модернизации промышленного производства. Минимальный объем инвестиций в Свердловской области – 300 млн руб.

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Полина Хабарова