В Челябинской области из-за паводка затопило заповедник «Аркаим»

Часть заповедника «Аркаим» в Челябинской области оказалась под водой из-за разлива реки Большая Караганка. Затоплены подъездные пути к нижнему туристическому лагерю, а также экотропа и ведущий к ней мостик, сообщает пресс-служба учреждения.

По словам геолога-экскурсовода Аркаима Аркадия Шохина, в этом году половодье наступило неожиданно рано. «Обычно лед на Караганке вскрывается к 8-10 апреля. И второй момент – половодье пришло внезапно в ночное время. Местные жители знакомы с проблемой, мы традиционно оставляем технику у музея, до которого вода не добирается, но в этот раз никто толком не успел. И практически вся техника ушла в воду», - рассказал Аркадий Шохин. По его словам, на склонах гор еще много снега, а значит, вода будет прибывать и доберется до диспетчерской, столовой и вагончиков нижнего лагеря. В безопасности остаются расположенные на взгорье гостиница, музей и непосредственно сам Аркаим.

По словам Аркадия Шохина, наводнения во время весеннего половодья происходят ежегодно, а ближайший к заповеднику поселок Александровский сейчас полностью отрезан от большой земли. «Никакой транспорт сюда не пройдет, даже трактор. Живем своими запасами. Каждый год по весне одна и та же проблема. Уже не раз предлагали навести мост, обсуждали другие варианты, но дело с мертвой точки так и не двигается»,– говорит экскурсовод.