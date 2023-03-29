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обновлено 15:57

Жители Удмуртии оплатили 2,5 тысячи парковочных сессии с 1 февраля

В столице Удмуртии за время действия платных парковок, которые начали работу с 1 февраля, было оплачено 2,5 тыс. парковочных сессий. Об этом в докладе социально-экономического развития рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В настоящее время в Ижевске работают 230 платных парковочных мест. Сеть планируется расширить до 1,5 тыс. мест в этом году.

«Напомню, этот проект нацелен на регулирование притока транспорта, в особенности личного, чтобы разгрузить центр и сделать проще передвижение по центральному квадрату Ижевска»,— рассказал господин Бекмеметьев.

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