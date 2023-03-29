Отца малолетнего ребенка в Тюменской области оштрафовали за уклонение от призыва

Голышмановский районный суд Тюменской области признал 23-летнего отца малолетнего ребенка Дмитрия Рябова виновным в уклонении от службы в вооруженных силах России (ч. 1 ст. 328 УК РФ). Ему назначили штраф в размере 25 тыс. руб., сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

Суд установил, что Рябов состоял на воинском учете с категорией «б», весной прошлого года ему под роспись несколько раз вручали повестки для явки в военкомат для уточнения данных, а 21 мая — отправления на сборный пункт областного военкомата для прохождения медкомиссии, однако молодой человек проигнорировал повести. В ходе суда Дмитрий Рябов признал свою вину.

В октябре прошлого года Центральный районный суд Тюмени оштрафовал на 30 тыс. руб. местного жителя Ивана Волосатова, которого признали виновным в уклонении от призыва на военную службу (ч.1 ст.328 УК РФ). До этого по этой же статье на 50 тыс. руб. оштрафовали 23-летнего Илью Мотузко.

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