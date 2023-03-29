Искусственный интеллект на службе у дизайнеров

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, как автоконцерны привлекают к работе ИИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Renault Фото: Renault

Понятно, что дизайн для многих из нас по известным причинам превратился сейчас во второстепенный критерий оценки автомобиля. Тем не менее одна из главных тем последних месяцев в этой сфере — это возможности искусственного интеллекта в создании образа машины. Ведь сегодня оказалось, что рисовать картины с замысловатым сюжетом и высочайшим уровнем проработки деталей может любой, кто готов наладить общение с одним из онлайн-сервисов, Midjourney, например.

Учиться держать в руке карандаш или кисточку вовсе необязательно, нужно лишь ввести на клавиатуре запрос и ждать результата, а стало быть и автомобильные дизайнеры не нужны.

Еще в прошлом году компания Renault обратилась ко всем желающим принять участие в конкурсе на то, как с помощью нейросети можно преобразить модель Twingo. Откликнулись тысячи, и картинки получились вполне себе замысловатые и безупречные по исполнению.

Если вам интересна тема, то очень рекомендую короткий ролик Фрэнка Стефенсона на YouTube. Это знаменитый дизайнер, который нарисовал в разное время Ferrari F430, первый BMW X5, современный Fiat 500 и много других выдающихся машин. Говорит он, ясное дело, на английском, но даже если вы в нем не сильны, то по картинкам все понятно: вот, например, как легко искусственный разум скрещивает MINI и McLaren P1, а вот как могли бы выглядеть автомобили, если бы их выпускал мебельный магазин IKEA, или BMW в стиле Пабло Пикассо…

Выводы, которые делает Стефенсон, ожидаемы. У «машинного разума» нет вкуса, ему неведомы эмоции. Без контроля человека, чувствующего стиль и способного к переживаниям, ему никак. При этом искусственный интеллект — отличный инструмент, который повысит эффективность профессиональных дизайнеров.

Впрочем, Фрэнк — лицо заинтересованное. И вопрос о возможности заменить живых дизайнеров нужно задавать не им самим, а как раз искусственному интеллекту. Вот только делать этого почему-то не хочется.