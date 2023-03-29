В Назарово эвакуировали спорткомплекс из-за листка с переводом американской песни

В Красноярском крае полиция провела проверку информации о якобы существующей угрозе спорткомплексу в городе Назарово. В дежурную часть ранее поступило сообщение, что неизвестный оставил на проходной спорткомплекса записку с текстом на английском и переводом, в котором сообщалось о некой угрозе. Комплекс был эвакуирован. Полиция обследовала здание и территорию вокруг, подозрительных предметов не было выявлено.

Информация о заведомо ложном сообщении об акте терроризма в красноярском спорткомплексе не подтвердилась, сообщили в полиции. Как установили сотрудники правоохранительных органов, листок с текстом песни оставил местный житель, чья дочь занимается в спорткомплексе. Он передал ей забытое дома задание по английскому языку – перевод любой англоязычной песни.

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Илья Николаев