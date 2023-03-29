Петербуржского кладоискателя приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы за дискредитацию армии

Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил кладоискателя Олега Белоусова к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима за сообщения о проведении спецоперации на территории Украины в чате кладоискателей в социальной сети «ВКонтакте», передает корреспондент «Ъ» из суда. В сообщениях содержалась информация, которая противоречит официальным заявлениям Минобороны РФ.

Суд признал его виновным в дискредитации вооруженных сил России (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и в публичном распространении призывов к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). По первой статье суд назначит пять лет лишения свободы, по второй — три года. Общий срок составит пять лет и шесть месяцев. Из него вычтут время, которое Олег Белоусов провел в СИЗО, из расчета один день в СИЗО за полтора дня в колонии. Это около тринадцати с половиной месяцев. В Санкт-Петербурге это первый приговор по ст. 207.3 УК РФ.

Прокурор просил девять с половиной лет лишения свободы за обе статьи. Адвокат заявил, что его подзащитный должен быть оправдан, так как приговор «несостоятельный».

В своем последнем слове Олег Белоусов заявил, что он «не убийца, не насильник, не вор и не нацист». «Все военные преступники должны быть наказаны. Мои фразы вырваны из контекста. Прошу меня оправдать. Быть добру»,— завершил он свое выступление.

Олег Белоусов находился в СИЗО с конца июня 2022 года. В правоохранительные органы о сообщениях Олега Белоусова сообщил его знакомый Сергей Чмыхун. 27 января Олега Белоусова внесли в список экстремистов и террористов.

Надежда Ярмула, Санкт-Петербург