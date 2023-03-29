Квартиры в Нижегородской области получили 14 переселенцев из Херсона

К концу марта 14 вынужденных переселенцев из Херсона получили квартиры в Нижегородской области с помощью жилищных сертификатов. На выплаты было направлено 40,6 млн руб., сообщили в пресс-службе правительства региона изданию NewsNN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Шесть квартир переселенцы получили в Нижнем Новгороде, остальные восемь – в области. Всего поступило 135 заявок на получение жилищного сертификата, областное правительство одобрило 87 из них.

На жилищный сертификат и единовременную выплату могут претендовать переселенцы, которые экстренно покинули место жительства в массовом порядке. Срок реализации сертификата не ограничен, жилье можно купить в любом субъекте России.