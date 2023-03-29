Объем отгруженных товаров предприятий Ижевска вырос на 7,7% в 2022 году

По итогу 2022 года общий объем отгруженных товаров крупными и средними предприятиями столицы Удмуртии вырос на 7,7%, несмотря на санкционное давление и корректировки логистических цепочек. Показатель превысил доковидные объемы, рассказал журналистам глава города Олег Бекмеметьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, по итогу года количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Ижевске выросло более чем на 100. «Кто-то скажет, что это очень мало — неправда, это очень ценно. Каждый из этих субъектов МСП несет поступлений в годовой бюджет на треть. То есть, из 3 руб. налогов, поступивших в казну города, каждый рубль приносит малый и средний бизнес. Всего в 2022 году от субъектов малого предпринимательства в городской бюджет поступило 1,8 млрд руб. налогов»,— рассказал господин Бекмеметьев.

Вместе с тем, по словам главы города, вырос и средний уровень заработной платы на предприятиях. Он оказался выше, чем в Саратове, Ульяновске и других городах ПФО. Безработица же оказалась самой низкой за последние четыре года — 0,5%.

«Считаю, что в современных реалиях, когда мы столкнулись с незначительным снижением платежеспособности некоторых субъектов экономики и ростом налоговой задолженности, мы сработали неплохо. И темпов снижать не собираемся»,— подчеркнул Олег Бекмеметьев.

В структуре кредитного портфеля по итогу 2022 года доля коммерческих кредитов составляет 19%, поскольку правительство Удмуртии помогло заместить их бюджетными кредитами. «В эквиваленте сэкономленных средств и запущенных в артерии города это означает сумму в 204 млн руб.»,— отметил глава Ижевска.