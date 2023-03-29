Суд не стал рассматривать ходатайство экс-начальника краевого ГУФСИН о смягчении наказания

Багратионовский суд Калининградской области прекратил производство по ходатайству бывшего начальника ГУФСИН по Пермскому краю Александра Соколова о смягчении наказания. Информация об этом размещена на сайте суда. Таким образом, осужденный продолжит отбывать наказание в колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Александр Соколов возглавлял ГУФСИН по Пермскому краю с 2003 по 2014 годы. В 2016 Дорогомиловский суд Москвы признал его виновным в мошенничестве и приговорил к пяти годам лишения свободы. В апреле 2018 года Ленинский суд Перми признал его виновным уже во взяточничестве. Общий срок лишения свободы господина Соколова составил 12 лет, его также оштрафовали на 3,3 млн руб. и лишили звания генерал-лейтенанта внутренней службы.

Наказание бывший начальник ГУФСИН отбывает в колонии в Калининградской области. Он несколько раз подавал ходатайства о смягчении наказания, но против этого выступала прокуратура, позицию которой в итоге поддерживал суд. Последний раз ему было отказано в условно-досрочном освобождении в августе 2022 года.