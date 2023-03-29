В Поволжье увеличился объем банковских вкладов физлиц

По итогам 2022 года портфель вкладов населения в Поволжском банке Сбербанка вырос на 7% и достиг 850,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Сбербанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Говоря о структуре портфеля в Поволжском банке в иностранной валюте, стоит отметить, что объём в юанях вырос в 13 раз. Рост портфеля в юанях происходил практически полностью за счёт промовкладов»,— сообщили в Сбербанке.

При этом отмечается, что жители Самарской, Оренбургской, Ульяновской, а также Астраханской, Волгоградской, Пензенской и Саратовской областей стали чаще открывать вклады через мобильное приложение банка.

Сабрина Самедова