В Челябинской области утвердили среднюю стоимость квадратного метра жилья

Министерство строительства и ЖКХ РФ утвердило показатели средней рыночной стоимости квадратного метра жилья в регионах страны на второй квартал этого года. В Челябинской области он составляет 75,3 тыс. руб., сообщается в приказе ведомства.

Среди субъектов Уральского федерального округа наиболее высокая средняя рыночная цена квадратного метра установлена в Свердловской области (103,2 тыс. руб.) и Ямало-Ненецком (100,9 тыс. руб.) автономном округе. Наименьший показатель утвержден в Курганской области (57,8 тыс. руб.).

Средняя рыночная цена квадратного метра является нормативом, который учитывается при назначении субсидий и социальных выплат на приобретение жилья за счет бюджетных средств.