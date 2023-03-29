На Урале осудили похитителя собственного отца и его подельников на сроки от семи до девяти лет

Свердловский областной суд признал виновными четырех человек по п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). На скамье подсудимых жители Верхней Пышмы: сын пострадавшего Леонид Тропин и его подельники Валентин Басков, Руслан Маханов, Сергей Стяжкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На скамье подсудимых жители Верхней Пышмы: сын пострадавшего Леонид Тропин и его подельники Валентин Басков, Руслан Маханов, Сергей Стяжкин

Фото: Карина Канева На скамье подсудимых жители Верхней Пышмы: сын пострадавшего Леонид Тропин и его подельники Валентин Басков, Руслан Маханов, Сергей Стяжкин

Фото: Карина Канева

По версии следствия, Леонид Тропин затаил обиду на своего отца за его угрозы снять с учета автомобиль и требования выселиться из родительской квартиры. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый рассказал своим знакомым о конфликте и попросил их помочь в похищении отца.

Утром 20 апреля 2022 года подсудимые подкараулили потерпевшего у дома и пытались повалить его на землю, но получили отпор. Тогда они нанесли ему несколько ударов битой и кулаками. Затем связали руки пострадавшего пластиковыми стяжками и увезли в багажнике автомобиля в лес. В машине отец Тропина погиб от асфиксии, захлебнувшись своей кровью. Двое участников преступления покинули автомобиль, а оставшиеся вывезли труп в лес и сожгли вместе с автомобилем. Останки были обнаружены 28 апреля.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, резонансное преступление в кратчайший срок было раскрыто сыщиками уголовного розыска ОВД Верхней Пышмы совместно с коллегами из ОБОП регионального управления уголовного розыска. По его словам, двух соучастников преступления полицейские задержали в Перми, где они сняли квартиру, чтобы «залечь на дно», еще двух — в Екатеринбурге и Верхней Пышме. В СКР отметили, что судебная экспертиза признала участников преступления вменяемыми.

В итоге Тропин и Стяжкин приговорены к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, Басков — к восьми годам, Маханов — к семи годам. Во время оглашения приговора подсудимые вели себя спокойно и сдержанно.

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Карина Канева