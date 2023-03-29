«Россети Кубань» направила 12 млрд рублей на развитие электросетевого комплекса Кубани и Адыгеи в 2022 году

В 2022 году инвестиции компании «Россети Кубань» в развитие энергохозяйства Краснодарского края и Республики Адыгея превысили 12 млрд рублей. Энергетики ввели в эксплуатацию порядка 500 МВА трансформаторной мощности и более 1 000 км новых линий электропередачи

В числе приоритетных проектов – модернизация энергосистемы Краснодара, пригорода и прилегающих к краевой столице районов региона. В течение 2022 года проведена реконструкция пяти высоковольтных подстанций с увеличением их мощности почти на 80 МВА. Это позволит исключить перегруз в периоды пиковых нагрузок и даст возможность подключения новых потребителей.

В частности, модернизация коснулась центра питания 110 кВ «Почтовая» – одного из ключевых питающих центров Краснодара. Она обеспечивает электроэнергией 70 тысяч человек, более 70 социально значимых объектов – образовательные и медицинские учреждения, городские насосные станции, котельные, ряд других социальных объектов района Гидростроителей. В результате реконструкции мощность этого питающего центра была увеличена до 80 МВА.

Также в 2022 году компания «Россети Кубань» продолжила реконструкцию трех ключевых подстанций в Сочи классом напряжения 110 кВ. После завершения комплексных работ трансформаторная мощность этих питающих центров увеличится почти в два раза.

На территории Республики Адыгея энергетики выполнили модернизацию подстанций 110 кВ «Черемушки» и «Северная», 35 кВ «Энем», «Комбизавод», «Тульская», «Садовая». Проекты были реализованы рамках соглашения о сотрудничестве между Кабинетом министров Адыгеи, Группой «Россети» и компанией «Россети Кубань», заключенного в 2020 году.

Компания «Россети Кубань» отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 220-110 кВ и ниже на территории Краснодарского края, Республики Адыгея и федеральной территории «Сириус». Входит в группу компаний «Россети». В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов. Общая протяженность линий электропередачи – 93 тыс. км. Управляет 744 подстанциями 35 кВ и выше трансформаторной мощностью 11,4 тыс. МВА. Площадь обслуживаемой территории – 83,8 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек. «Россети Кубань» – крупнейший налогоплательщик региона. Телефон горячей линии: 8-800-220-0-220 (звонок по России бесплатный).

Группа «Россети» – один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 78 субъектах Российской Федерации. В управлении: 2,45 млн км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью более 825 тыс. МВА. В 2021 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 786,7 млрд кВтч. В состав Группы входит 33 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний и 1 магистральная сетевая компания. Численность персонала компаний Группы «Россети» – около 230 тыс. человек. Контролирующим акционером материнской компании ПАО «Россети» является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющее 88,04% долей в уставном капитале. Глава компании – Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

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