В Челябинской области с 1 апреля начинается пожароопасный сезон

Правительство Челябинской области установило начало пожароопасного сезона на территории региона. На большей части Южного Урала он начнется с 1 апреля. Соответствующее постановление подписала исполняющая обязанности председателя правительства Челябинской области Ирина Гехт 28 марта.

Начало пожароопасного сезона объявлено в связи с установлением положительных температур воздуха, сходом снежного покрова в отдельных муниципальных образованиях и повышением риска возгораний в лесах. Согласно документу, в горнозаводской зоне пожароопасный сезон начнется с 20 апреля. Это касается Ашинского, Кусинского, Саткинского, Нязепетровского, Катав-Ивановского районов, а также Златоуста, Усть-Катава и Верхнего Уфалея.

По данным главного управления лесами Челябинской области, в прошлом году первый лесной пожар произошел 10 апреля. За сезон случилось 452 возгорания на площади более 3 тыс. га. На этот сезон для борьбы с лесными пожарами предусмотрена группировка сил и средств в числе более 4 тыс. человек и 1836 единиц техники.