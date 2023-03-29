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В Татарстане главного специалиста инфоцентра в Нижнекамске подозревают в хищении денег

Управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело против 52-летнего главного специалиста

по защите информации информационного центра Нижнекамска. Его подозревают в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Следствие полагает, что подозреваемый с 2014 года на протяжении восьми лет похищал деньги нескольких сельских поселений Нижнекамского района. При этом он вводил в заблуждение глав поселений о якобы необходимости осуществления платной технической поддержки компьютерной техники силами учреждения, где он трудился.

Детали произошедшего уточняются.

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