Смертность в Петербурге превысила рождаемость почти на 12 тыс. человек

Смертность в Петербурге в прошлом году почти на 12 тыс. человек обошла показатель рождаемости. Об этом 29 марта сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Светлана Агапитова на заседании ЗакСа.

По ее словам, за прошедший год в городе родились почти 50,7 тыс. детей. Смертность за тот же период составила 62,3 тыс. человек. Госпожа Агапитова отметила, что показатель рождаемости ухудшился по сравнению с данными за 2021 год.

Подобное соотношение сохраняется в городе несколько лет подряд — его связывают с пандемией COVID-19. При этом число смертей, связанных с алкогольным или наркотическим отравлением, в Петербурге снизилось. Кроме того, Светлана Агапитова отметила, что показатель самоубийств также стал ниже.

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