Прикамским спортклубам увеличили субсидии

Министерство физической культуры и спорта Пермского края определило размер субсидий, которые будут предоставлены региональным профессиональным спортивным клубам в 2023 году. Как сообщили в пресс-службе министерства, больше всего средств из бюджета Прикамья в 2023 году получит ХК «Молот» — 199,5 млн руб. Баскетбольному клубу «Парма» предоставят из краевой казны 177,9 млн руб., ФК «Амкар-Пермь» — 125 млн руб., женскому футбольному клубу «Звезда-2005» — 61 млн руб., гандбольному клубу «Пермские медведи» — 50 млн руб. Для клуба настольного тенниса «Пермспецкабель» предусмотрена субсидия в размере 2,1 млн руб., для команды по хоккею на траве «Юность» — 2 млн руб.

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В пресс-службе минспорта региона отметили также, что в этом году условия софинансирования изменились: теперь клуб должен привлечь из внебюджетных источников не менее 30% от общего бюджета (ранее — не менее 50%).

В 2022 году БК «Парма» получил субсидию в сумме 88,9 млн руб., ФК «Звезда-2005» — 28,9 млн руб., ФК «Амкар-Пермь» — 21,6 млн руб., «Пермспецкабель» — 1,5 млн руб., «Юность» — 592,2 тыс. руб. ХК «Молот» и «Пермским медведям» в начале прошлого года было отказано в предоставлении поддержки, однако позже их финансирование было возобновлено, точную сумму субсидий для них в минспорте не называли.