Махмуд Тлехас стал заместителем председателя кабмина Адыгеи

Депутаты Госсовета-Хасэ проголосовали за кандидатуру Махмуда Тлехаса на должность председателя кабинета министров Республики Адыгея. Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

В республиканском кабмине господин Тлехас будет курировать экономический блок, реализацию крупных проектов, в частности индустриальный парк «Энем», и сельское хозяйство.

Махмуд Тлехас родился 27 августа 1966 года в ауле Гатлукай Теучежского района Республики Адыгея. В 1983 году поступил в Кубанский сельскохозяйственный институт. С 1988 по 1993 год работал бухгалтером, а позднее главным бухгалтером совхоза «Понежукайский». В 1994–1997 годах — управляющий Теучежского отделения Адыгейского банка Сбербанка России. Возглавлял таможенный пост «Тахтамукайский» Адыгейской таможни. С 2004 года служил в ФСКН России в качестве начальника службы регионального управления ФСКН по Краснодарскому краю. С 2010 по 2017 годы — министр экономического развития и торговли Республики Адыгея. С января 2018 года глава города Адыгейска. В марте 2023 года назначен и. о. зампредседателя правительства Адыгеи.

Олег Исаев

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