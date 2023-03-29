Экс-военком Константин Выропаев получил условный срок за продажу военников

Судья Калининского райсуда Уфы Тимур Хасанов признал бывшего начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орджоникидзевского, Калининского и Октябрьского районов Уфы Константина Выропаева виновным в получении взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Выропаеву назначено шесть лет лишения свободы условно и штраф в размере 1,8 млн руб.

Установлено, что подсудимый способствовал оформлению военных билетов для четырех спортсменов без фактического прохождения ими военной службы.

Свою вину подсудимый признал. Гособвинение запрашивало восемь лет колонии строгого режима со штрафом в размере 20-кратной суммы взятки.

Венера Хисамова

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