Глава СПЧ: только образование усмирит захлестнувший общество вал вульгарности

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что «на мир обрушился вал низкой культуры». По его мнению, помочь справиться с этим «валом вульгарности» может только надлежащее образование. Он назвал науку, искусство и религию «краеугольными камнями будущей системы образования».

Во время выступления на Петербургском международном образовательном форуме глава СПЧ сказал, что такая «низкая» культура «была всегда, но никогда не доминировала». Он утверждает, что «ее представители не позволяли себе разрушать иерархию культурных ценностей», и что раньше «творцы были талантливыми людьми».

«Теперь же низкая культура выдвигает вперед бесталанных наглецов, которые умеют потакать пошлым предпочтениям публики, потому что сами пошляки. Теперь ничего не стыдно, потому что мерило успеха культурного продукта — быстро заработанные деньги. Я полагаю, что только надлежащее образование усмирит этот девятый вал вульгарности, захлестнувший общество»,— убежден господин Фадеев, которого цитирует пресс-служба СПЧ.

Глава совета заявил, что есть «три института познания мира: наука, искусство и религия», у каждого из которых свои «специфические методы познания». Валерий Фадеев утверждает, что все люди должны «хотя бы иметь о них представление». «Мы заранее обедняем познание ребенка и молодого человека, ограничивая систему образования только якобы подлинными и проверенными источниками истины. Это нужно менять. Гуманизация человека, его облагораживание, приобщение к абсолюту — это и будет ответ на вызов времени»,— уверен глава СПЧ.

Лаура Кеффер