Росприроднадзор взыскивает с НМТП 20 млн рублей за загрязнение Черного моря

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Росприроднадзора о взыскании 20 млн руб. с ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) за загрязнение акватории Черного моря. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Как следует из постановления суда, нарушения природоохранного законодательства истец выявил в 2021 году в ходе проверки акватории и водоохранной территории Черного моря, которая относится к сфере ответственности «НМТП».

«При эксплуатации Широкого пирса №2 общество допустило скопление отходов производства и потребления в акватории Черного моря... Площадь загрязнения водного объекта составила 1001 кв. м»,— говорится в документах арбитражного суда.

Из материалов дела следует, что Росприроднадзор признал ПАО «НМТП» виновным в административном правонарушении и назначил штраф в 220 тыс. руб. Помимо этого, ущерб от загрязнения составил 20 млн руб. Общество не оплатило сумму штрафа и ущерба в установленный срок, что послужило основанием для обращения в суд.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ПАО «НМТП» зарегистрировано в 1992 году в Новороссийске. Основной вид деятельности — транспортная обработка грузов. Генеральным директором является Сергей Киреев. Основной акционер — с 60-процентной долей — ПАО «Транснефть». Выручка за 3-й квартал 2021 года — 17,3 млрд руб. Чистая прибыль за отчетный период составляет 14,4 млрд руб.

Олег Исаев

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