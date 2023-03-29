Выдача автокредитов в Удмуртии за февраль сократилась на 5,4%

В феврале жители Удмуртии взяли 896 кредитов на покупку автомобиля. Это на 5,4% меньше показателя за предыдущий месяц, сообщает пресс-служба НБКИ. Республика оказалась на 17 месте среди 30 регионов-лидеров по динамике количества выданных автокредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В целом по России жители взяли 52,6 тыс. кредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом, что на 0,8% ниже в сравнении с предыдущим месяцем. При этом число выданных автокредитов сократилось на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

«Стоит отметить, что не характерное для высокого сезона снижение выдачи в декабре было связано с приостановкой государственной программы льготного автокредитования в конце прошлого года. Однако уже в начале года данная программа возобновилась, следствием чего стал рост количества выданных автокредитов по сравнению с концом прошлого года»,— рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.