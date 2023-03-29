В Ленобласти из-за паводков затопило несколько городов

В результате весенних паводков в нескольких городах Тосненского и Тихвинского районов Ленинградской области затопило часть улиц, сообщила пресс-служба областной администрации. На местах уже работают аварийные службы.

«Тосненском районе в Ульяновке подтоплено 5 участков, зафиксированы подтопления улицы Вокзальной и Загородного проспекта у реки Тигода в Любани, Красной и Гражданской набережных у реки Тосна в городе Тосно. В Тихвине подтоплена Тихвинская улица»,— говорится в сообщении. На угрожаемых территориях поблизости спасатели установили круглосуточный мониторинг подъема воды.

Спасатели на всех территориях, где возможен подъем воды, проводят ежесуточный мониторинг и находятся на связи с жителями для оказания необходимой помощи.

Также из-за половодья в трех районах соседней Новгородской области оказались обесточены, передает региональное МЧС. В зону отключения попали 38 населенных пунктов, где проживает, по официальным данным, 1 163 человек.

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