Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Краснодаре предприятия туротрасли подключат к онлайн-сервису RUSSPASS

Туристические предприятия Краснодара будут сотрудничать с онлайн-сервисом для организации путешествий по России RUSSPASS. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Преимущества сервиса представили на заседании гостинично-туристской секции. Также на нем руководители гостиничных и туристских организаций обсудили антитеррористическую защищенность отелей и гостиниц и соблюдение норм действующего законодательства при заселении граждан, прибывших из новых регионов РФ. По словам замглавы Краснодара Дмитрия Васильева, до пандемии такие заседания проводились регулярно.

«Благодаря открытому диалогу, который выстраивается в ходе мероприятия, зарождаются новые сотрудничества. Они помогают развивать туристическую отрасль города»,— отметил Дмитрий Васильев.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...