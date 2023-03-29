В Краснодаре предприятия туротрасли подключат к онлайн-сервису RUSSPASS

Туристические предприятия Краснодара будут сотрудничать с онлайн-сервисом для организации путешествий по России RUSSPASS. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Преимущества сервиса представили на заседании гостинично-туристской секции. Также на нем руководители гостиничных и туристских организаций обсудили антитеррористическую защищенность отелей и гостиниц и соблюдение норм действующего законодательства при заселении граждан, прибывших из новых регионов РФ. По словам замглавы Краснодара Дмитрия Васильева, до пандемии такие заседания проводились регулярно.

«Благодаря открытому диалогу, который выстраивается в ходе мероприятия, зарождаются новые сотрудничества. Они помогают развивать туристическую отрасль города»,— отметил Дмитрий Васильев.

Татьяна Ручкина

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