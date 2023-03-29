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В Пензе приступили к очистке города от строительного мусора и самовольных заборов

Глава Пензы Александр Басенко рассказал в своем Telegram-канале о начале демонтажа с городской земли самовольно размещенных там некапитальных объектов.

Ранее жителям города предложили самим демонтировать бетонные блоки, заборы и ограждения, металлические и деревянные конструкции. Сейчас же сотрудники МБУ «Пензавтодор» вывозят с муниципальных земель строительный мусор и неубранные горожанами сооружения.

В первую очередь, отметил градоначальник, приведут в порядок красные линии – границы территорий общего пользования.

В течение двух месяцев собственники демонтированных конструкций смогут обратиться в отдел муниципального земельного контроля мэрии с заявлением на возврат собственности. В этом случае горожанам нужно будет возместить сумму, потраченную на демонтаж и вывоз.

Дарья Васенина

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