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На Кубок губернатора по танцевальному спорту приедут участники из четырех стран

Кубок губернатора Челябинской области по танцевальному спорту получил статус международного турнира. Как сообщают в пресс-службе минспорта региона, во время соревнований на паркет выйдут танцоры из России, Узбекистана, Казахстана и Монголии.

Турнир пройдет 14-16 апреля во дворце спорта «юность». В его рамках пройдет также форум «Современные грани взаимодействия танцевальных культур в евразийском пространстве». В спортивную программу включены Кубок Евроазиатского совета, международный фестиваль среди студентов, чемпионаты и первенства Челябинска, российские соревнования по танцевальному спорту в 50 категориях, межрегиональные соревнования по акробатическому рок-н-роллу и брейкингу.

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