Продажи «Биннофарм Групп» в экспортном сегменте выросли почти на четверть в прошлом году

Рост объема продаж «Биннофарм Групп» на экспортных рынках существенно ускорился по отношению к прошлому году и составил 23%, достигнув 3 млрд рублей. По данным аналитического агентства IQVIA в 2022 году главными драйверами стали рынки Узбекистана и Казахстана, где «Биннофарм Групп» входит в топ-5 компаний по количеству проданных упаковок лекарственных средств – более 38 млн и 25 млн упаковок соответственно. При этом на рынке Киргизии компания занимает первое место по итогам года не только в упаковках (более 28 млн), но и в денежном выражении (более 638 млн рублей), ее доля рынка составляет более 4%.



На рост продаж в странах СНГ в 2022 году повлиял успешный вывод на зарубежные рынки синбиотика «Максилак» ®, венотоника «Венарус» ®, противовоспалительного препарата «Дексонал» ®, спазмолитика «Необутин®». Более чем на 30% увеличились в прошлом году продажи противовирусного препарата «Кагоцел» ®, составив 300 млн рублей и 800 тыс. упаковок.

Екатерина Славгородская, директор по продажам и продвижению «Биннофарм Групп»: «Большую помощь в осуществлении экспансии на зарубежных рынках нам оказывают иностранные представительства, открытые чуть больше года назад. Благодаря им, мы имеем возможность быть на прямой связи с клиентами и контрагентами, оперативно реагировать на изменения, которые происходят в каждой стране. При этом высокое качество и доступность наших препаратов играют, несомненно, главную роль, помогая нам быстрее завоевывать лидирующие позиции».

«Биннофарм Групп» практикует современные подходы к продвижению лекарственных средств, как с помощью команд медицинских представителей, так и используя омниканальный маркетинг, диджитал-коммуникации, что дает возможность быстрее знакомить аудиторию с портфелем препаратов, а также формируют узнаваемость и, как следствие, приверженность брендам компании. В 2023 году «Биннофарм Групп» планирует вывести на экспортные рынки более 10 новых препаратов, которые положительно зарекомендовали себя на территории России.

"Биннофарм Групп" - одна из ведущих фармацевтических компаний России, собравшая под единым управлением производственные площадки в различных регионах страны и выпускающая широкий спектр качественных и доступных препаратов. Компания производит широкий ассортимент рецептурных и безрецептурных лекарственных средств (450+ регистрационных удостоверений препаратов, 200+ фармакологических групп, 300+ млн упаковок лекарственных препаратов ежегодно). «Биннофарм Групп» входит в топ-10 компаний на розничном фармацевтическом рынке России, занимая второе место среди отечественных производителей этого сегмента. (по данным AlphaRM). «Биннофарм Групп» объединяет производственные площадки, расположенные в различных регионах России: ПАО «Синтез» (г. Курган), АО «Алиум» (Оболенск в Серпуховском районе Московской области), АО «Биннофарм» (2 площадки: г. Зеленоград и г. Красногорск), АО «Биоком» (г. Ставрополь). «Биннофарм групп» работает над созданием одного из самых современных R&D-центров в России, где будут размещены химические и биотехнологические лаборатории по разработке лекарственных препаратов. ЦНИР объединит компетенции научно-исследовательских лабораторий, которые размещены на производственных площадках компании. Основным акционером «Биннофарм Групп» является АФК «Система», публичная российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов в различных отраслях экономики. В 2021 и 2022 годах «Биннофарм Групп» осуществила два выпуска корпоративных облигаций, которым присвоен рейтинг ruA («Эксперт РА»). Ценные бумаги получили премию Cbonds Awards в номинации «Лучшая сделка первичного размещения фармацевтической компании», а также высокую оценку экспертов «РБК Инвестиции» и Открытие Research. Развитие человеческого капитала — основной принцип «Биннфарм Групп». Численность персонала компании составляет около 4 000 человек. В 2022 году «Биннофарм Групп» вошла в рейтинг Forbes «Лучшие работодатели России», а также стала финалистом рейтинга работодателей HH.RU 2022.

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