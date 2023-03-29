Объявленный в розыск за нападение на полицейских в Петербурге оказался племянником депутата

Разыскиваемый по подозрению в хулиганстве и применение насилия в отношении представителя власти мужчина, напавший на полицию после дорожного конфликта в Санкт-Петербурге, оказался племянник депутата Заксобрания Ленинградской области Саяда Алиева. Сам парламентарий с родственником не общается, считая его связанным с криминалом.

Об этом стало известно изданию 78.ru. В данный момент мужчина находится в федеральном розыске. В отношение него заведено уголовное дело по ст. 318 УК РФ.

Дорожный конфликт, ставший основой уголовного дела, произошел несколько недель назад в Приморском районе Петербурга. Мужчина на Hyundai попытался совершить обгон по встречной полосе, что привело к конфликту с другим водителем, которого нарушитель оскорбил по национальному признаку, добавив оскорбления всего русского народа. При попытке полиции задержать его скрылся с места происшествия. Отмечается, что ранее подозреваемый уже в розыске за хранение, перевоз и употребление наркотиков.

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