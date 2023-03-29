В Пензенской области создали Стратегический совет региона

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подписал постановление о создании в регионе Стратегического совета. Документ о его формировании и утверждении состава за подписью главы региона опубликовали на сайте регионального кабмина.

В составе совета будут созданы следующие рабочие органы: президиум для решения текущих вопросов, комиссии по направлениям «Государственное строительство, местное самоуправление и информационная политика», «Бюджетная, налоговая и финансовая политика», «Здравоохранение и социальная политика», «Экономическая и промышленная политика», «Образование, культура и спорт», «Жилищно-коммунальное хозяйство и строительство», «Агропромышленный комплекс», а также рабочие группы и другие органы.

Главой Стратегического совета стал губернатор Олег Мельниченко. Его три заместителя: председатель регионального Заксобрания Вадим Супиков, председатель областного правительства Николай Симонов и депутат регионального парламента Олег Кочетков.

В состав совета вошли руководители региональных министерств, силовых органов, представители религиозных организаций, банков, ВУЗов города и другие высокопоставленные лица.

Дарья Васенина