В Петербург в 2022 году приехали 11 тыс. человек из ДНР, ЛНР и Украины

Петербург в прошлом году принял около 11 тысяч человек с территории Украины и ЛДНР. Такие данные привела 29 марта уполномоченный по правам человека в регионе Светлана Агапитова во время выступления перед городским ЗакСом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова на заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова на заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По ее словам, в Петербург приехали 10 856 человек из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Из них 347 человек обратились в аппарат омбудсмена из-за отсутствия документов, которые необходимы для получения услуг, а также из-за задержки обещанной единовременной выплаты в размере 10 тыс. руб. Кроме того, некоторые из них подавали обращения из-за нехватки средств на первоначальные расходы.

Госпожа Агапитова добавила, что 594 приехавших получили российское гражданство, 2 954 человека получили временное убежище в Петербурге, а четыре украинца оформили статус вынужденного переселенца.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте